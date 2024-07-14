Замах на Трампа: які наслідки матиме спроба вбити кандидата в президенти США

13 липня у США відбувся черговий політичний землетрус. Під час передвиборчого мітингу було здійснено замах на кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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Напружена атмосфера

Про виконавця замаху інформації наразі досить мало, аби гарантовано визначити його мотиви, можливі зв'язки тощо. Поки відомо, що це 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсільванія.

Однак, на тлі запеклої боротьби між республіканцями та демократами, розколу та полярризації американського суспільства, інцидент такого штибу не можна назвати несподіванкою. Частина експертів у США ще кілька місяців тому попереджала, що подібний розвиток подій можливий, просто судячи із соціальної динаміки.

Опитування Центру політики Університету Вірджинії у жовтні 2023 року засвідчили: 52% прихильників Байдена казали, що республіканці становлять загрозу для життя Америки, тоді як 47% прихильників Трампа казали те саме про демократів.

Серед прихильників Байдена 41% вважали, що насильство є виправданим, щоб "завадити (республіканцям - ред.) досягти своїх цілей". Майже стільки ж 38% прихильників Трампа готові вдатися до насильства, щоб зупинити демократів.

З осені ситуація точно не покращується. Ба більше, підігрівається.

У березні цього року багато галасу в США наробила стрічка "Громадянська війна" (Civil war). За сюжетом, після політичної кризи частина штатів проголошують свою незалежність і ведуть війська на Вашингтон.

Зважаючи, що в США існує "традиція" вбивств політичних лідерів, починаючи від Лінкольна і закінчуючи Кеннеді, ситуація залишається тривожною.

Трамп в образі мученика чи шарлатана

Сам Трамп в ході замаху повів себе вкрай вдало, подавши знак учасникам мітингу піднятою вгору рукою, що очевидно символізує перемогу. І надалі команда колишнього президента буде використовувати замах, аби створити йому образ лідера, що який іде до перемоги, попри небезпеку для свого життя.

"Безумовно, це може додати емоційних імпульсів консолідації його електорату. Схожим чином, хоча в іншій формі, як це не парадоксально, спрацювали судові вироки проти Трампа. Ну а тут, безумовно, співчуття, консолідація електорату", - каже в коментарі РБК-Україна політолог, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

Важливо, що замах відбувся напередодні з’їзду Республіканської партії, який розпочнеться в понеділок 15 липня. На з’їзді Трампа мають офіційно висунути в президенти.

"Президента (Трампа, це звання у США довічне -ред.), припускаючи, що він готовий бути присутнім, а я припускаю, що так і буде, зустрінуть як свого роду мученика цієї події, і я думаю, що це все може бути злішим або може бути більш похмурим. Але це точно не буде так само", - зазначив політичний стратег Демократичної партії та оглядач CNN Девід Аксельрод.

Втім, на думку Володимира Фесенка, замах не вплине на рейтинги та розподіл сил.

"Це навряд чи вплине на тих, хто коливається. А саме вони будуть вирішувати долю виборів, хто на них переможе. А от ступінь консолідації прихильників Трампа, саме це може спрацювати", - підкреслює політолог.

З іншого боку, слід очікувати появи версій про інсценування. Насамперед, від тих людей, які органічно не сприймають Трампа.

"Це теж одна з політтехнологій. Якщо ви хочете вплинути на вибори, то можна зімітувати замах, продемонструвати, що ваш лідер під загрозою, він потребує захисту, вороги хочуть його знищити. Це може бути інструментом виборчої кампанії. Тому оця версія точно буде присутня", - каже Володимир Фесенко.

Реакція Байдена та демократів

Замах на Трампа створює додаткові ризики для Байдена і його команди. Починаючи від пояснення, чому провалилася Секретна служба (федеральне агентство США, що займається охороною чинних і колишніх президентів - ред.). І закінчуючи тим, що протиставляти консолідації виборців Трампа. Відповіді на всі ці виклики ще мають напрацюватися. Поки що Байден засудив замах на свого опонента.

Та головна проблема для Демократичної партії залишається в іншій площині.

"Їм (демократам - ред.) треба визначитись, хто від них піде на вибори. Оце ключове питання. А замах, якщо б це відбулося перед виборами, я думаю, що це певною мірою могло б вплинути на результат. А зараз до виборів ще декілька місяців, і з Трампом нічого не сталося", - резюмує Володимир Фесенко.

В будь-якому випадку замах на Трампа вивів політичне протистояння у США на новий рівень. Головне, щоб у пенсильванського стрільця не з'явивилися послідовники.