Замах на Стерненка: нападниці оголосили підозру за двома статтями

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Він був поранений, а нападницю затримали.

Пізніше Служба безпеки України уточнила, що замах був скоєний з використанням вогнепальної зброї. Жінку затримали і показали фото підозрюваної.

Волонтер згодом повідомив, що його прооперували. Куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів. Наразі життю волонтера нічого не загрожує.

Варто додати, що це не перший замах на Стерненка. Що відомо про волонтера і напади на нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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