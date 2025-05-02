Замах на Стерненка: нападниці оголосили підозру за двома статтями
Нападниці на волонтера Сергія Стерненка оголосили підозру відразу за двома статтями. Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід.
Про це РБК-Україна розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора.
За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затриманій жінці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України).
Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України.
Як зазначили в Офісі генпрокурора, сьогодні, 2 травня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.
Замах на Сергія Стерненка
Нагадаємо, у четвер, 1 травня, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Він був поранений, а нападницю затримали.
Пізніше Служба безпеки України уточнила, що замах був скоєний з використанням вогнепальної зброї. Жінку затримали і показали фото підозрюваної.
Волонтер згодом повідомив, що його прооперували. Куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів. Наразі життю волонтера нічого не загрожує.
Варто додати, що це не перший замах на Стерненка. Що відомо про волонтера і напади на нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.