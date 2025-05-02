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Замах на Стерненка: нападниці оголосили підозру за двома статтями

Київ, П'ятниця 02 травня 2025 12:45
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Замах на Стерненка: нападниці оголосили підозру за двома статтями Фото: Сергій Стерненко (facebook_com_sternenko_sergiy)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Нападниці на волонтера Сергія Стерненка оголосили підозру відразу за двома статтями. Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід.

Про це РБК-Україна розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затриманій жінці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Правоохоронці затримали підозрювану в порядку ст. 208 КПК України.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, сьогодні, 2 травня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Він був поранений, а нападницю затримали.

Пізніше Служба безпеки України уточнила, що замах був скоєний з використанням вогнепальної зброї. Жінку затримали і показали фото підозрюваної.

Волонтер згодом повідомив, що його прооперували. Куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів. Наразі життю волонтера нічого не загрожує.

Варто додати, що це не перший замах на Стерненка. Що відомо про волонтера і напади на нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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Сергій Стерненко Суд Запобіжний захід
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