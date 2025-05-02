Замах на Стерненка: нападниці оголосили підозру за двома статтями

Нападниці на волонтера Сергія Стерненка оголосили підозру відразу за двома статтями. Сьогодні, 2 травня, їй обиратимуть запобіжний захід.

Про це РБК-Україна розповіли у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, сьогодні, 2 травня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора затриманій жінці повідомлено про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Замах на Сергія Стерненка

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, волонтер Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли замах. Він був поранений, а нападницю затримали.

Пізніше Служба безпеки України уточнила, що замах був скоєний з використанням вогнепальної зброї. Жінку затримали і показали фото підозрюваної.

Волонтер згодом повідомив, що його прооперували. Куля пройшла навиліт і не зачепила важливих органів. Наразі життю волонтера нічого не загрожує.

Варто додати, що це не перший замах на Стерненка. Що відомо про волонтера і напади на нього - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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