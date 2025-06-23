Хотіли вбити з двох причин: Малюк розкрив деталі замаху на Стерненка

За словами Малюка, росіяни хотіли вбити Сергія Стерненка 2 травня.

"Це певний символічний день для ворога і, разом з тим, для нас. Сергій був один з тих, хто не дав можливості ворогу створити "Бессарабську народну республіку" в Одесі у 2014 році. Сергій був в авангарді тих, хто жовто-блакитними стягами витримував державницьку позицію. Тому в цей день вони йому і хотіли помститись. І це не перший замах на Сергія", - розповів Малюк.

Російські спецслужби, на думку Малюка, обрали Стерненка ціллю через його масштабну підтримку української армії. Лише від початку повномасштабного вторгнення він передав військовим майже 200 тисяч FPV-дронів для понад 600 підрозділів. Він є одним із найбільш активних і впливових волонтерів у цій сфері.

Глава СБУ уточнив, це вже четверта спроба замаху на Стерненка. Цього разу ситуація була складна: спецслужба знала, що готується напад, але не мала даних про виконавця. Після аналізу даних і оперативних заходів СБУ вирішила надати волонтеру охорону та підвищити рівень безпеки.

Того дня, коли Стерненко разом із помічником вийшов із під’їзду, на нього напала жінка, яка відкрила стрілянину з двох пістолетів просто в спину. Однак третім із під’їзду вийшов охоронець - боєць ЦСО "А". Він професійно зреагував, обеззброїв і затримав нападницю.

"До речі, коли вже "сидів" на ній, йому телефонує наш очільник контррозвідки й каже: "Ми вирахували, ось така-то мадам, поряд квартиру орендувала, вона буде здійснювати замах". Він відповідає: "Та я вже сиджу на ній. Порядок", - поділився Малюк.

Він підкреслив, що завдяки системній роботі СБУ вдалося запобігти вбивству.

"Ми розуміли, що ФСБ випереджає нас на пів години, але перекрили це підвищенням рівня фізичної безпеки. Ворог був близько - і цього разу ми його випередили", - сказав він.