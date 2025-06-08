Замах у Колубії: стріляли в сенатора - потенційного кандидата в президенти

У столиці Колумбії Боготі застрелили сенатора Мігеля Урібе, який був потенційним кандидатом у президенти. Однак влада поки що не дала підтверджень про смерть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN .

Зазначимо, що 39-річний сенатор Мігель Урібе є членом опозиційної консервативної партії "Демократичний центр", яку заснував колишній президент Колумбії Альваро Урібе. Незважаючи на збіг прізвищ, чоловіки не є родичами.

Згідно із заявою партії, яка засудила напад, сенатор у суботу проводив передвиборчий захід у громадському парку в районі Фонтібон. У цей момент "озброєні особи вистрілили йому в спину".

Партія охарактеризувала напад як серйозний, але не розкрила додаткових подробиць про стан здоров'я сенатора.

Адміністрація президента Колумбії теж виступила із заявою. У ній йдеться про те, що уряд "категорично і рішуче" відкидає насильницький напад, і закликав провести ретельне розслідування подій, що відбулися.

Сам президент Колумбії Густаво Петро теж відреагував, висловивши солідарність із сім'єю сенатора.

"Я не знаю, як полегшити ваш біль. Це біль втраченої матері і зраненої батьківщини", - написав він у Х.

Мер Боготи Картам Галан повідомив, що Урібе отримує невідкладну допомогу, і що "вся лікарняна мережа" колумбійської столиці перебуває в стані готовності на випадок необхідності його транспортування. Також мер додав, що ймовірного нападника заарештовано.

Наразі остаточно невідомо, загинув Урібе чи все таки живий.

У ЗМІ також пишуть, що сенатор планував стати кандидатом у президенти Колумбії у 2026 році.

Що відомо про Мігеля Урібе

Як пише Bloomberg, сенатор закликав до жорсткої лінії проти незаконних збройних угруповань, що контролюють виробництво кокаїну. Він також неодноразово попереджав, що Колумбія скочується до терору. Лише за два дні, як його застрелили, він сказав у своїй промові в Картахені, що Колумбію "втягують назад у минуле насильство".

ЗМІ зазначають, що на піку наркотерору в Колумбії в 1980-х і на початку 1990-х років - було вбито чотирьох кандидатів у президенти Колумбії.

Мати самого Урібе, журналістка Діана Турбай, була вбита Медельїнським картелем Пабло Ескобара в 1991 році.