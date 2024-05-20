Замах на Фіцо: у Словаччині заговорили про спільників нападника

Як заявив міністр внутрішніх справ Словаччини Матуш Шутай Ешток, невдовзі після замаху на Фіцо хтось видалив соціальні мережі нападника. Однак це зробив не сам нападник, а також не його дружина. Зокрема, було видалено обліковий запис у Facebook та історію листування.

Ешток вважає, що підозрюваний перебував у певній групі людей, які могли "глузувати" з нападу на Фіцо та підтримували один одного. Можливо, хтось з цієї групи і видалив акаунт нападника.

Варто зауважити, що раніше правоохоронці заявляли про нападника як про "вовка-одинака, у якого немає співучасників".

Замах на Фіцо

В середу. 15 травня, чоловік здійснив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Політика підстрелили близько 4 разів з вогнепальної зброї - він був терміново доправлений до лікарні за допомогою гелікоптера.

Пізніше повідомлялось, що стан Фіцо залишається важким, тому уряд Словаччини буде працювати без нього.

Про те, що сталось та які можуть бути мотиви у нападника читайте в матеріалі РБК-Україна.

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