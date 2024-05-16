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Замах на Фіцо: нападнику загрожує від 25 років до довічного ув'язнення

Фото: затримання Юра Цинтула (reuters.com)
Автор: Валерія Поліщук

Поліція висунула обвинувачення нападнику на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. Письменнику Юраю Цинтулі загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dennik N.

Видання зазначає, що той факт, що стрілець діяв з помсти і проти конституційного чиновника, тобто особи, що охороняється, стане обтяжуючою обставиною, яка може визначити остаточне покарання за скоєне.

Чоловіка утримують у поліцейській камері Національного кримінального агентства в Нітрі. 

Замах на Фіцо

15 травня Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів, і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі. Чоловік вистрілив з вогнепальної зброї, на яку він має дозвіл.

Нападник зробив п'ять пострілів у Фіцо, внаслідок чого прем'єр отримав множинні поранення. Стрілець поранив його в живіт і ліву руку. Прем'єр-міністра доправили до лікарні, де його оперували упродовж п'яти годин.

За даними словацьких ЗМІ, на Фіцо чекає ще одна операція.

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Роберт Фіцо