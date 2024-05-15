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Замах на Фіцо: нападник розкрив свої мотиви

Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Чоловік, який сьогодні вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, озвучив свої мотиви. Він був не згоден із політикою уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ta3.

Журналісти опублікували відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що був не згоден із політикою уряду.

Цим він пояснив той факт, що кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо. 

"Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?", - сказав стрілок.

Стан Фіцо

Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований. 

"Злочинець зробив 5 пострілів, і прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще перебуває в операційній", - додав міністр. 

За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось незабаром після президентських виборів.

Що передувало

Раніше вдень стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати, ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.

Детальніше про стан глави уряду Словаччини та можливі мотиви - в матеріалі РБК-Україна.

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Роберт Фіцо