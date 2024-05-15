Замах на Фіцо: нападник розкрив свої мотиви

Чоловік, який сьогодні вчинив замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, озвучив свої мотиви. Він був не згоден із політикою уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання ta3.
Журналісти опублікували відео, на якому затриманий Юрай Цинтула заявив, що був не згоден із політикою уряду.
Цим він пояснив той факт, що кілька разів вистрілив у Роберта Фіцо.
"Я не згоден із політикою уряду... Засоби масової інформації ліквідуються. Чому RTVS зазнає атак? Чому звільнили Мазака?", - сказав стрілок.
Міністр внутрішніх справ Матуш Шутай Ешток підтвердив інформацію про те, що Фіцо був прооперований.
"Злочинець зробив 5 пострілів, і прем'єр-міністр перебуває в критичному стані. Він усе ще перебуває в операційній", - додав міністр.
За його словами, рішення стрілка було політично вмотивованим і сформувалось незабаром після президентських виборів.
Раніше вдень стало відомо, що в Словаччині було скоєно замах на прем'єра Роберта Фіцо. Стрільця вдалося одразу ж затримати, ЗМІ повідомили, що йдеться про місцевого письменника Юрая Цинтулу.
Детальніше про стан глави уряду Словаччини та можливі мотиви - в матеріалі РБК-Україна.
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