Залужный обратился к политикам: не унижайте ВСУ своими "экспертными оценками"

"Хочу обратиться к политикам, которые, находясь в тыловых городах, рассказывают об "измене" и делают "оценки" оперативной обстановки. Своими безответственными заявлениями, вроде, противник вроде бы без проблем взял или что якобы готовится сдача страны, вы оскорбляете наших воинов", - написал он.

Также Залужный отметил, что ВСУ героически противостоят врагу, которого называли второй армией в мире.

"Мы остановили противника на всех направлениях. Мы нанесли им такие потери, каких они никогда не видели и не могли представить. Об этом знают все украинцы. Об этом знает мир".

Поэтому он призвал политиков не унижать украинских защитников своими "экспертными оценками".

"Это же не вы сейчас на первой линии обороны. И не ваши дети. Каждый должен заниматься своим делом. Мы защищаем Украину. Вы заботитесь о ее развитии и не мешаете нам", - добавил главнокомандующий ВСУ.