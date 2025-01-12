Заліз на вагон. В Одеській області від удару струму загинув підліток

В Одеській області трагічно загинув 12-річний хлопчик. Він заліз на вагон потяга і отримав ураження струмом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

Трагедія сталася близько 20:00 у суботу, 11 січня на залізничній станції у Подільському районі Одеської області. Правоохоронцям про неї сповістила чергова.

За інформацією поліції, підліток заліз на вагон вантажного потяга і отримав удар струмом. Хлопчик помер дорогою до лікарні.

Поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація.

"Вкотре наголошуємо, що залізничні станції та потяги знаходяться під високовольтними лініями, які є небезпечними не лише при торканні, а й на відстані", - попередили поліцейські.

Фото: в Одеській області загинув підліток (od.npu.gov.ua)