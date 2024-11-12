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Залишив передсмертну записку. У Києві працівник ТЦК вчинив спробу самогубства

Працівиник ТЦК вчинив замах на власне життя (фото ілюстративне: Київський міський ТЦК та СП)
Автор: Василина Копитко, Юлія Акимова

У Києві у Печерському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки один із працівників вчинив спробу самогубства, вистріливши собі в голову із пістолета. Чоловік зараз перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власні джерела.

Що відомо про інцидент

9 листопада вранці у приміщенні Печерського ТЦК та СП виявили начальника групи персоналу майора Андрія Валерійовича Воєводіна із важким вогнепальним пораненням голови.

За попередньою версією правоохоронців, чоловік вчинив спробу накласти на себе руки, вистріливши собі у голову з пістолета. Слідство зараз намагається вставновити усі обставини інциденту.

Майор залишив передсмертну записку зі словами: "Втомився, вибачте".

Воєводіна терміново направили до Київської міської клінічної лікарні №17. Він перебуває у стані коми. Попередній діагноз – вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок.

Майор Андрій Валерійович Воєводін (фото із соцмереж)

Нещодавно ми повідомляли про те, що у столиці дівчина 2000 року народження накладала на себе руки. Правоохоронці знайшли її повішеною на знаку метро "Оскокорки".

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ТЦК