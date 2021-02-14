Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с COVID, как вакцинация, - еврокомиссар

Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Только прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19.
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.
Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы.
"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.
Напомним, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.
Кроме того, новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.
Кроме того, в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса. Новый штамм обнаружили у мужчины, который прилетел из Амстердама.