UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с COVID, как вакцинация, - еврокомиссар

Автор: РБК-Украина

Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Только прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

Популярные новости
Сенат разрешил допросить свидетелей в рамках импичмента Трампа. Процесс затянется 13 февраля 2021
Россия расширила санкции против украинских компаний 12 февраля 2021
Землетрясение в Японии: число пострадавших превысило 120 человек 14 февраля 2021
В Греции расширили локдаун из-за вспышки коронавируса 12 февраля 2021
В Техасе столкнулись сотни автомобилей, есть погибшие и раненые 11 февраля 2021
"Совершенно неубиваемые". Лавров заявил о выгоде минских соглашений для РФ 12 февраля 2021
МИД России объяснил слова Лаврова о намерении разорвать отношения с ЕС 12 февраля 2021
В Кремле ответили на заявление Лаврова: РФ должна быть готова к самостоятельности 12 февраля 2021
Лукашенко назвал условия своей отставки 11 февраля 2021
"Хочешь мира - готовься к войне": Россия заявила о готовности к разрыву с ЕС 12 февраля 2021

Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.

Напомним, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Кроме того, новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.

Кроме того, в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса. Новый штамм обнаружили у мужчины, который прилетел из Амстердама.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзКоронавирус
Читайте также
В ЕС упростили процедуру одобрения COVID-вакцин от новых штаммов
В Новой Зеландии введут карантин после выявления новых случаев COVID-19
Прогноз погоды