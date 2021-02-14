Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с COVID, как вакцинация, - еврокомиссар

Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Только прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы. "Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.