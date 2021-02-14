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Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с COVID, как вакцинация, - еврокомиссар

Новина українською → Брюссель, Воскресенье 14 февраля 2021 13:40
Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с COVID, как вакцинация, - еврокомиссар Фото: Стелла Кириакидес (flickr.com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Закрытие границ не столь эффективно в борьбе с коронавирусом, как вакцинация. Только прививки и соблюдение правил гигиены могут помочь в борьбе с COVID-19.

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.

Она отметила, что неправильно будет возвращаться к тому, чтобы снова были закрыты границы.

"Страх перед мутациями коронавируса понятен. Но правда в том, что границы вирус не сдерживают. Только вакцинация и соблюдение правил гигиены могут помочь от мутаций. Я считаю неправильным возвращаться к ситуации, когда в Европе в марте 2020 года были закрыты границы", - заявила она.

Напомним, в ВОЗ сообщали, что новые мутации коронавируса не влияют на тяжесть болезни. При этом "британский" коронавирус является более заразным.

Кроме того, новую мутацию коронавируса обнаружили в Японии. Новый штамм подтвердили у людей, которые прибыли из Бразилии. Японские ученые пока не установили, заразнее ли этот штамм коронавируса за другие.

Кроме того, в Мексике впервые подтвердили "британскую" мутацию коронавируса. Новый штамм обнаружили у мужчины, который прилетел из Амстердама.

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