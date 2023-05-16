Закопали родину з дитиною. У Чернігові судитимуть банду вбивць

Прокуратура оголосила підозру трьом мешканцям Чернігова у вбивстві сім’ї з Києва.

Про це пише РБК-Україна з посилання на Telegram-канал Офісу Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом місцевим мешканцям в умисному вбивстві, за попередньою змовою групою осіб (п. 1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)", - сказано в повідомленні.

Як з'ясувало слідство, підозрювані розстріляли автівку сім'ї з Києва, яка вирушила в Чернігівську область для купівлі автомобіля. Вони також заволоділи майном потерпілих.

"Щоб приховати сліди злочину, вони підпалили транспортний засіб та закопали тіла загиблого подружжя і їхнього 4-річного сина неподалік від місця його вчинення", - розповіли в прокуратурі.

Правоохронці наразі їх затримано. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.