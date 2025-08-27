Законопроект Кузьміних загрожує стабільності забезпечення українців ліками, - АПАУ

Як пояснюють в АПАУ, може мати руйнівні наслідки для фармацевтичного ринку.

Як відомо, у січні 2025 року була створена робоча група для напрацювання законопроєкту з врегулювання фармацевтичної діяльності. Це мало публічно гарантувати відкритість процесу.

"Фармацевтичною спільнотою неодноразово піднімались питання щодо регламенту та результатів роботи групи. У відповідь голова групи Кузьміних публічно підтверджував відкритість і прозорість процесу підготовки законопроєкту", - нагадують у АПАУ.

Членами ГС "АПАУ" та ГО "Всеукраїнська фармацевтична палата" було розроблено та подано до робочої групи структуру проєкту закону, сформовану з урахуванням європейських практик, для подальшого обговорення та доопрацювання.

"Однак замість обіцяного обговорення відбулося кулуарне лобіювання. Результатом стала реєстрація законопроєкту, який не був розглянутий, обговорений та погоджений у межах робочої групи, а поданий на розгляд кулуарно, без залучення професійної спільноти. Посилання у пояснювальній записці на "необхідність реформи" та "монополізацію ринку" розглядаємо виключно як спробу виправдати кулуарне просування заздалегідь підготовлених рішень", - наголошують в асоціації.

В АПАУ підкреслюють, що таке "ігнорування діяльності офіційно створеної робочої групи є демонстративним нехтуванням позицією професійної спільноти та суттєво підриває довіру до прозорості законодавчого процесу".

Фармацевти попереджають про катастрофічні наслідки такого підходу. "Така законодавча ініціатива становить загрозу стабільності системи лікарського забезпечення населення та може мати руйнівні наслідки для фармацевтичного ринку", - резюмували в АПАУ.