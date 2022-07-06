Когда закончится пандемия коронавируса? Ляшко сделал заявление

"В ближайшее время, хочется надеяться, что ВОЗ озвучит о том, что пандемия закончилась, и Covid-19 переходит в сезонное заболевание", - сказал он.

У Ляшко есть надежда, что скоро мы будем готовиться к коронавирусу так, как готовимся к сезону ОРВИ, в частности гриппа, который распространяется с октября по апрель.