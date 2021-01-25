Закон для запуска COVID-вакцинации в Украине могут принять уже в четверг, - источник

В четверг, 28 января, Верховная рада может принять закон для запуска вакцинации от коронавируса в Украине. Речь идет о законопроекте №4613.

Об этом сообщил РБК-Украина источник в "Слуге народа".

Профильный комитет предложил документ к рассмотрению на прошлой неделе.

"Завтра включат (законопроект - ред.) в повестку дня, а в четверг, возможно, уже проголосуют, сразу в первом чтении и в целом", - рассказал источник в СН.

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал принять законопроект №4613, благодаря которому Украина сможет использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Согласно внесенным предложениям, препарат сможет подлежать ускоренной госрегистрации при условии, что разрешение на экстренное применение предоставили компетентные органы США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Индии или Евросоюза - по крайней мере одной из этих стран.

Как сообщалось ранее, в Украине вакцинация от коронавируса начнется с февраля месяца. Сначала совершенно бесплатно будут прививать группы риска, а потом уже всех остальных.