Закон о наказании силовиков за домашнее насилие на общих основаниях внесли в Раду

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об ответственности военнослужащих и полицейских за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Документ зарегистрирован в Раде в четверг, 24 сентября, под №4149.

Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Проект внесли без сопроводительных документов. Последний этап его прохождения - передан на рассмотрение руководству.

Отметим, на вчерашнем заседании Кабмин поддержал этот законопроект.

Документ предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В нем прописано привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к ответственности на общих основаниях за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку.

Напомним, в Украине за первую половину 2020-го года правоохранители получили почти вдвое больше сообщений о домашнем насилии, чем в прошлом году.

Президент Владимир Зеленский считает, что домашнее насилие является проблемой номер два в Украине после коронавируса.

Как писало РБК-Украина, в Украине за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.