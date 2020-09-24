Закон о наказании силовиков за домашнее насилие на общих основаниях внесли в Раду

Кабинет министров внес в Верховную раду законопроект об ответственности военнослужащих и полицейских за совершение домашнего насилия на общих основаниях. Документ зарегистрирован в Раде в четверг, 24 сентября, под №4149.
Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.
Проект внесли без сопроводительных документов. Последний этап его прохождения - передан на рассмотрение руководству.
Отметим, на вчерашнем заседании Кабмин поддержал этот законопроект.
Документ предлагает изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В нем прописано привлечение военнослужащих и других лиц, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов, к ответственности на общих основаниях за совершение домашнего насилия и насилия по половому признаку.
Напомним, в Украине за первую половину 2020-го года правоохранители получили почти вдвое больше сообщений о домашнем насилии, чем в прошлом году.
Президент Владимир Зеленский считает, что домашнее насилие является проблемой номер два в Украине после коронавируса.
Как писало РБК-Украина, в Украине за нынешнее полугодие правоохранители зафиксировали более 101 тысячи сообщений о домашнем насилии.