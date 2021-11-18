Закон о столице и "коронавирусные" проекты. Рада сегодня проведет два заседания: что рассмотрят

об упрощении организации и проведения процедур закупок сельскими, поселковыми советами, городскими территориальными общинами (5289),
о предотвращении возникновения и распространения коронавирусной болезни (6293),
о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19 (6297),
относительно реформирования территориальной организации исполнительной власти в Украине (4298),