Закликав вбивати українців. СБУ повідомила про підозру російському священнику РПЦ

У 2013 році Ткачова призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Тоді ж він почав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи й ставити "під сумнів" існування української державності.

Згодом Ткачов втік до Росії й на початку повномасштабного вторгнення виступив з підтримкою російських окупантів. Він створив Telegram-канал й Youtube-канал в яких публікував свої "проповіді" й закликав вбивати мирних українців.

"Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах", - додає СБУ.

Також злочинець є частим "гостем" в ефірах центральних каналів Росії, де активно виправдовує злочини Кремля.

Ткачову було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 436 - пропаганда війни;

ч. 2 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

"Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.

Фото: СБУ повідомила про підозру російському священнику РПЦ (t.me/SBUkr)