Закликав вбивати українців. СБУ повідомила про підозру російському священнику РПЦ

СБУ повідомила про підозру протоієрею РПЦ Андрію Ткачову, який закликав російських військових вбивати українців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
У 2013 році Ткачова призначили керівником місіонерського відділу київської єпархії УПЦ (МП) та ведучим на телеканалі "Київська Русь". Тоді ж він почав активно поширювати через медіа прокремлівські наративи й ставити "під сумнів" існування української державності.
Згодом Ткачов втік до Росії й на початку повномасштабного вторгнення виступив з підтримкою російських окупантів. Він створив Telegram-канал й Youtube-канал в яких публікував свої "проповіді" й закликав вбивати мирних українців.
"Задокументовано, що московський клірик пропонував рашистам наносити релігійні написи на російські снаряди, які агресор використовує для ракетних ударів по українських містах", - додає СБУ.
Також злочинець є частим "гостем" в ефірах центральних каналів Росії, де активно виправдовує злочини Кремля.
Ткачову було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
"Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - додає СБУ.
Фото: СБУ повідомила про підозру російському священнику РПЦ (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ затримала агентку ФСБ, яка коригувала ракетний удар по школі в Донецькій області в серпні 2022 року.
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