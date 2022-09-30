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Закликав співпрацювати з окупантами: СБУ затримала священника у Донецькій області

Фото: СБУ затримала священника у Донецькій області (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали священника Московського патріархату, який під час окупації Ярової (Донецька область) допомагав російським військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У травні 2022 року настоятель "Казанської" парафії смт Ярова Горлівської єпархії УПЦ МП вступив у змову з військовими РФ та організував збір мешканців у приміщенні місцевого клубу", - заявили правоохоронці.

Користуючись повагою серед селян, священик повідомив громадянам, що населений пункт перебуває під контролем військ РФ і необхідно обрати нового "керівника місцевої влади" для взаємодії з ворогом.

За інформацією слідчих, місцеві мешканці таки обрали нового фейкового "голову" населеного пункту Ярова. Священника вдалося затримати та помістити під варту.

Йому повідомили про підозру у колабораційній діялності, за що загрожує до 10 років позбавлення волію

Нагадаємо, що у Яровій підняли український прапор ще 19 вересня.

Раніше у Києві священика затримали за співпрацю з окупантами.

Також, у Сєвєродонецьку священник Московського патріархату "зливав" дані про ЗСУ.

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