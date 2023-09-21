Закликав до масових вбивств. Повідомлено про підозру очільнику "медіахолдингу "ДНР"

Повідомлено про підозру зраднику й очільнику так званого "медіахолдингу "ДНР" Романа Беседіну, який закликав до масових вбивств українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Як пише СБУ, зрадник позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля в тимчасово окупованому Донецьку. В 2018 році він добровільно очолив ворожий "медіахолдинг", який зареєстрований в Росії, а також об’єднує всі друковані видання захопленої частини Донецької області.
Беседін входить до найближчого оточення терориста Дениса Пушиліна й особисто сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігурант один з перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку "приєднання" тимчасово окупованого Донбасу до складу Росії. Для цього він наказав підлеглим пропагандистам активно висвітлювати "паспортизацію" й робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року.
Фото: Роман Беседін (t.me/SBUkr)
"Крім того, Беседін використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах РФ у вересні цього року. На цих же ресурсах він агітував за маріонеткових "кандидатів" Кремля та "інформував" про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту", - додає СБУ.
Зраднику повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України, а саме:
Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в Херсонській області СБУ викрила сім'ю зрадників, які допомагали ворогу організувати так званий "референдум".
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