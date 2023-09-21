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Закликав до масових вбивств. Повідомлено про підозру очільнику "медіахолдингу "ДНР"

Фото: Закликав до масових вбивств. Повідомлено про підозру очільнику "медіа-холдингу "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Повідомлено про підозру зраднику й очільнику так званого "медіахолдингу "ДНР" Романа Беседіну, який закликав до масових вбивств українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як пише СБУ, зрадник позиціонує себе як один із ключових рупорів Кремля в тимчасово окупованому Донецьку. В 2018 році він добровільно очолив ворожий "медіахолдинг", який зареєстрований в Росії, а також  об’єднує всі друковані видання захопленої частини Донецької області.

Беседін входить до найближчого оточення терориста Дениса Пушиліна й особисто  сприяв його призначенню до лав прокремлівського органу пропаганди.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії фігурант один з перших розгорнув широку агіткампанію на підтримку "приєднання" тимчасово окупованого Донбасу до складу Росії. Для цього він наказав підлеглим пропагандистам активно висвітлювати "паспортизацію" й робити фейкові публікації про псевдореферендум 2022 року. 

Фото: Роман Беседін (t.me/SBUkr)

"Крім того, Беседін використовував підконтрольні видання для поширення закликів до участі у незаконних виборах РФ у вересні цього року. На цих же ресурсах він агітував за маріонеткових "кандидатів" Кремля та "інформував" про сфальсифіковані підсумки фейкового плебісциту", - додає СБУ. 

Зраднику повідомлено про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України, а саме: 

  • ч. 3 ст. 109 - дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади;
  • ч. 2 ст. 110 - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 1 ст. 111 - державна зрада;
  • ч. 1 та ч. 5 ст. 111-1 - колабораційна діяльність;
  • ч. 1 ст. 111-2 - пособництво державі-агресору;
  • ч. 1 ст. 258-3 - участь у терористичній групі чи терористичній організації;
  • ч. 3 ст. 436-2 - виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що тим часом в Херсонській області СБУ викрила сім'ю зрадників, які допомагали ворогу організувати так званий "референдум".

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