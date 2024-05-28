Закликала до вбивства українських полонених. СБУ затримала ворожу інформаторку

Що сталось

Згідно з даними слідства, зрадниця обходила прифронтову місцевість та намагалась виявити локації укріпрайонів, а також вогневих позицій артилерії Збройних сил України (ЗСУ). Зокрема "в темну" випитувала потрібну їй інформацію від знайомих під виглядом побутових розмов.

Усю розвідувальну інформацію затримана надсилала знайомому - зраднику з тимчасово окупованої частини Донецької області, який у складі ворога воює проти України. Отримані відомості направлялись кадровим військовим зі складу воєнної розвідки Росії.

"За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ, із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб", - додає СБУ.

Фото: СБУ затримала ворожу інформаторку (t.me/SBUkr)

Зокрема стало відомо й те, що під час спілкування зі зрадником затримана радила йому вбивати українських полонених, замість обміну.

Після затримання зловмисницею виявилась 66-річна ідеологічна прихильниця рашизму. Під час обшуків було вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для своєї злочинної діяльності.

Що загрожує

Затриманій повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Їй загрожує 12 років тюрми.