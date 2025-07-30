Закидали гранатами у бліндажі: в ЗСУ показали відео взяття у полон росіян біля Торського

Воїни Збройних сил України зі складу 63-ї окремої механізованої бригади взяли у полон російську штурмову групу біля Торського в Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ .

Зазначається, що двоє військових атакували російську штурмову групу в бліндажі в лісі поблизу Торського. Спочатку окупанти не хотіли здаватися у полон, довелося закидати бліндаж гранатами.

"Спершу окупанти пручалися, але після кількох гранат швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть", - сказано у повідомленні.

Також в Сухопутних військах показали відеозйомку боєзіткнення та подальшої здачі у полон вцілілих російських окупантів.