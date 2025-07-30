Закидали гранатами у бліндажі: в ЗСУ показали відео взяття у полон росіян біля Торського
Воїни Збройних сил України зі складу 63-ї окремої механізованої бригади взяли у полон російську штурмову групу біля Торського в Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Зазначається, що двоє військових атакували російську штурмову групу в бліндажі в лісі поблизу Торського. Спочатку окупанти не хотіли здаватися у полон, довелося закидати бліндаж гранатами.
"Спершу окупанти пручалися, але після кількох гранат швидко зрозуміли, що краще полон, аніж смерть", - сказано у повідомленні.
Також в Сухопутних військах показали відеозйомку боєзіткнення та подальшої здачі у полон вцілілих російських окупантів.
Це не перша спроба росіян штурмувати Торське. Так, 25 липня бійці 63-ї ОМБр розгромили російські штурмові групи, які намагалися прорватися до населеного пункту. Тільки скидами з дронів вдалося знищити 23 росіянина.
Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ за добу 29 липня противник здійснив понад 5 700 обстрілів та скинув 109 авіабомб. Найінтенсивніші бої тривають на Покровському, Лиманському та Торецькому напрямках.
За добу російські окупанти втратили у боях 890 одиниць живої сили та десятки одиниць техніки. Загальні незворотні втрати росіян з 24 лютого 2022 року вже перевищили 1,05 мільйона одиниць особового складу.