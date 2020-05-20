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Заказчики убийства Гандзюк сядут за решетку, - президент

Новости » Политика     20.05.2020 - 14:16
Заказчики убийства Гандзюк сядут за решетку, - президент
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский считает, что суд даст справедливый приговор всем заказчикам в убийстве активистки

Президент Владимир Зеленский заявил, что заказчики убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк сядут за решетку. Он считает, что такой резонансный судебный процесс должен быть полностью независимым.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как он сообщил, последним шагом в этом деле является судебное решение.

"Сейчас это дело передано в суд. И суд, я уверен, даст справедливый приговор. И заказчики сядут за решетку. Последний шаг - это суд", - заявил он.

Он пообещал, что эти люди "обязательно сядут в тюрьму".

Напомним, в Одессе перенесли судебное заседание в отношении подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. Таким образом, судебное заседание было перенесено из-за отсутствия интернета в СИЗО, в котором находится Павловский.

РБК-Украина ранее сообщало, что Игоря Павловского арестовали в январе прошлого года после серии обысков и спецоперации в Херсоне. Вместе с ним подозрения объявили еще 8 фигурантов преступления.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийпреступленияЕкатерина ГандзюкСуд
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