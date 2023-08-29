Закатував двох людей. Окупаційний "комендант" у Херсоні отримав підозру

Про кого йде мова

"Служба безпеки задокументувала злочини російського полковника Віктора Бедрика - заступника командира 22-го армійського корпусу берегових військ РФ, який вбивав цивільне населення України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на період окупації Херсона він став так званим "військовим комендантом Херсонської області" і виконував завдання Кремля з придушення руху опору в регіоні.

Чим саме займався окупант

Одразу після свого "призначення" російський чиновник віддав розпорядження про облаштування катівень на території захопленого на той час обласного центру.

Росіяни звозили до катівень місцевих мешканців, яких викрадали з приватних будинків або просто посеред вулиці, насамперед під час антиросійських мітингів.

У камерах цих в'язниць людей били, застосовували до них струм, залишали без їжі та води, а також погрожували розстрілом.

Фото: Бедрик (sanctions.nazk.gov.ua)

Одна із катівень був обладнаний поверхом нижче "службового кабінету" Бедрика - у підвалі захопленої окупантами в Херсоні адміністративної будівлі.

"Комендант" Херсонської області особисто вбивав полонених

Він не тільки спостерігав за тим, як його підлеглі знущаються з викрадених громадян, а й особисто брав участь у побитті потерпілих. Встановлено, що Бедрик причетний до катувань щонайменше 12 мирних жителів Херсонської області, які виступали проти окупаційного режиму РФ.

"Двох із цих постраждалих було закатовано до смерті", - додали в СБУ.

Аби приховати воєнні злочини, російські загарбники записували у власних документах "судово-медичної експертизи", що "знайшли" загиблих "уже мертвими посеред міста".

Яке покарання загрожує Бедрику

СБУ також задокументувала злочинну діяльність "наглядача" за ув'язненими - Олександра Чичкана, який є підлеглим Бедрика.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Бедрику та його підлеглому Чичкану про підозру за фактом "порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб". Окупантам загрожує довічне позбавлення волі.

Переслідування членів катівень у Херсоні та області

У травні правоохоронці викрили організаторів однієї з катівень у Херсоні. Ними були один з командирів "Росгвардії" та полковник поліції РФ.

До цього на окупованій території Херсонської області ліквідували одного з колаборантів Сергія Москаленка. Зрадник був організатором катівень.

А нещодавно правоохоронці затримали ще одного колаборанта в Херсоні. Під час окупації міста він "служив" росіянам і катував українців.