Закатували ветерана АТО у Херсоні: російському генералу та його підлеглим оголошено підозру

У Херсоні російський генерал разом з підлеглими організували катівню та викрадла місцевих жителів. Їх викрила Служба безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Цього разу задокументовано злочини генерал-майора поліції рф Юрія Зав’ялова - заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих", - сказано у повідомленні.

За даними відомства, було зібрано доказову базу на 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсона.

Як свідчать матеріали справи, на "прохання" гауляйтера Володимира Сальдо у липні 2022 року російська влада відправила вище згаданих осіб до захопленого на той час Херсона. Там вони проводили так звані "зачистки" серед місцевих жителів.

У Херсоні Зав'ялов був очільником окупаційного "управління МВС РФ по Херсонській області". Ще двоє російських полковників поліції - Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали "посади заступників" керівника псевдоустанови.

Саме вони організували групи росіян, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував 38-річний старший лейтенант поліції РФ Андрій Співак.

Росіяни застосовували до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі побиття та морили голодом. Саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Наразі Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).