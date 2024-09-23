ua en ru
Пн, 23 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Закатували ветерана АТО у Херсоні: російському генералу та його підлеглим оголошено підозру

Понеділок 23 вересня 2024 18:57
UA EN RU
Закатували ветерана АТО у Херсоні: російському генералу та його підлеглим оголошено підозру Фото: російський генерал Юрій Зав'ялов (росЗМІ)
Автор: Наталія Кава

У Херсоні російський генерал разом з підлеглими організували катівню та викрадла місцевих жителів. Їх викрила Служба безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Цього разу задокументовано злочини генерал-майора поліції рф Юрія Зав’ялова - заступника начальника головного управління МВС Росії по Красноярському краю та його підлеглих", - сказано у повідомленні.

За даними відомства, було зібрано доказову базу на 11 російських воєнних злочинців, які причетні до масових репресій та вбивств цивільного населення після захоплення Херсона.

Як свідчать матеріали справи, на "прохання" гауляйтера Володимира Сальдо у липні 2022 року російська влада відправила вище згаданих осіб до захопленого на той час Херсона. Там вони проводили так звані "зачистки" серед місцевих жителів.

У Херсоні Зав'ялов був очільником окупаційного "управління МВС РФ по Херсонській області". Ще двоє російських полковників поліції - Геннадій Берьозін та Юрій Закавряшин отримали "посади заступників" керівника псевдоустанови.

Саме вони організували групи росіян, які викрадали мешканців обласного центру та конвоювали їх до окупаційної катівні, якою керував 38-річний старший лейтенант поліції РФ Андрій Співак.

Росіяни застосовували до ув’язнених жорстокі тортури, у тому числі побиття та морили голодом. Саме за наказом Співака до смерті було закатовано струмом 54-річного ветерана АТО.

Наразі Зав’ялову, Берьозіну, Закавряшину, Співаку та ще шістьом фігурантам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Раніше РБК-Україна розповідало про те, що два російські генерали отримали підозру за обстріли аміакопроводу у Сумах. Також підозру отримали й три полковники РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Херсон Служба безпеки України
NEWS
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
Наступні кілька місяців будуть вирішальними у війні, - Зеленський
DAILY
Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Зима без відключень світла в Україні: реальність чи надмірний оптимізм влади