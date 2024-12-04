Закатували до смерті. Викрадений мер Дніпрорудного помер у російському полоні

Росія передала тіло міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва, який загинув у російському полоні, де він знаходився майже три роки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію (ОВА).

Тіло міського голови Дніпрорудного Росія передала Україні під час останнього обміну. Загалом він провів у російському полоні 2 роки і 8 місяців.

Євгеній Матвєєв був тричі обраний міським головою Дніпрорудного, де зустрів повномасштабне вторгнення РФ. 13 березня 2022 року він дізнався про затримання російськими військовими автобуса із працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Він вирушив на місце, аби допомогти гірникам. Працівників відпустили, але самого мера взяли в полон. Подальша його доля залишалася невідомою до цього часу.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров зазначає, що Євгеній Матвєєв був справжнім патріотом, не байдужим до своєї країни та громади. Він завжди працював для людей. Федоров характеризує його як вольового та принципового.

"Під час окупації – не покинув ні місто, ні людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував", – написав голова Запорізької ОВА у своєму Telegram-каналі.