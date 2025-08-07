На Закарпатті застрелився прикордонник під час служби

У Закарпатській області застрелився прикордонник. Це сталося в Ужгородському районі.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.
Зазначимо, що інформація про загибель прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС "Паладь-Комарівці".
"Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження", - написав журналіст.
РБК-Україна звернулося за коментарем до речника ДПСУ Андрія Демченка, який підтвердив інформацію. Інші подробиці поки не відомі.
Наразі на місці надзвичайної події працює поліція.
Довідково
ВПС "Паладь-Комарівці" - це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.
Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.
ВПС входить до складу Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Основні завдання: охорона державного кордону, виявлення порушників, протидія незаконній міграції та контрабанді.
Нагадаємо, в червні повідомлялося про зникнення військовослужбовця ДПСУ, який проходить службу за контрактом і у 2023 році брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.
Також ми писали, що в Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон.
Також раніше повідомлялося про загибель прикордонника в Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї.