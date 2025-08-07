ua en ru
Чт, 07 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Закарпатті застрелився прикордонник під час служби

Четвер 07 серпня 2025 15:26
UA EN RU
На Закарпатті застрелився прикордонник під час служби Фото: у Закарпатській області застрелився прикордонник під час служби (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Андрій Демченко

У Закарпатській області застрелився прикордонник. Це сталося в Ужгородському районі.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Зазначимо, що інформація про загибель прикордонника поширилася напередодні мережею. Місцевий журналіст Віталій Глагола повідомив, що інцидент стався сьогодні близько 12:00 на ВПС "Паладь-Комарівці".

"Під час несення служби військовослужбовець Чопського прикордонного загону вкоротив собі віку з табельного пістолета ПМ. Військовослужбовець 1992 року народження", - написав журналіст.

РБК-Україна звернулося за коментарем до речника ДПСУ Андрія Демченка, який підтвердив інформацію. Інші подробиці поки не відомі.

Наразі на місці надзвичайної події працює поліція.

Довідково

ВПС "Паладь-Комарівці" - це відділ прикордонної служби у селі Паладь-Комарівці, що в Ужгородському районі Закарпатської області.

Це один із підрозділів Державної прикордонної служби України, який відповідає за охорону ділянки державного кордону, зокрема на кордоні з Угорщиною.

ВПС входить до складу Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Основні завдання: охорона державного кордону, виявлення порушників, протидія незаконній міграції та контрабанді.

Нагадаємо, в червні повідомлялося про зникнення військовослужбовця ДПСУ, який проходить службу за контрактом і у 2023 році брав участь з відбиття російського вторгнення на територію України.

Також ми писали, що в Закарпатській області прикордонник застрелив чоловіка, який намагався втекти за кордон.

Також раніше повідомлялося про загибель прикордонника в Чернівецькій області від пострілу з вогнепальної зброї.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття ДПСУ
Новини
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Візит Віткоффа дав прогрес? Що кажуть Трамп, Путін і Зеленський про мирні переговори
Аналітика
"Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Ми йдемо по лезу": Андрій Пишний про інфляцію, курс долара і ризики для економіки