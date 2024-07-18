На Закарпатті водій з ножем напав на прикордонника на КПП (відео)

Автомобіліст напав із ножем на прикордонника. Інцидент стався на КПП у Закарпатській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

"Порушник поранив ножем прикордонника Мукачівського загону", - йдеться у повідомленні.

Так, 61-річний чоловік не виконав вимоги щодо зупинки та намагався втекти від правоохоронців.

"Коли його авто заблокували, він зачинився в салоні й почав крізь привідчинене вікно сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними. Водночас водій намагався створити максимум дискомфорту іншим учасникам дорожнього руху, заблокувавши дорогу", - розповіли прикордонники.

Як кажуть співробітники ДПСУ, він сперечався з водіями та пасажирами інших авто, викликав поліцію, а коли прибула слідчо-оперативна група, відмовився з нею спілкуватися.

Прикордонники намагалися затримати порушника застосувавши фізичну силу та засоби, споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії. Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував.

Чоловік відмовлявся від допомоги медиків швидкої допомоги та спершу відмовлявся від води, яку пропонували прикордонники, бо вважав, що вона отруєна.

Після майже трьохгодинного перебування на контрольному посту прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали кремезного чоловіка, який чинив супротив. На затриманого прикордонники оформили адмінпротокол.