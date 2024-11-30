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На Закарпатті стався вибух гранати, загинула майже вся родина (фото)

Фото: на Закарпатті стався вибух гранати, загинула майже вся родина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті сталася смертельна НП. Через вибух гранати в будинку загинули троє людей, підліток залишився сиротою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Так, 29 листопада, о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №2 Ужгородського РУП та обласного управління поліції області, а також інспектори криміналістичної лабораторії.

"У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся", - розповіли у поліції.

На місці поліцейські з'ясували, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої.

"Під час застілля 29-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули", - зазначили у поліції.

У помешканні правоохорронці знайшли ще три гранати, які були заховані.

 

 

Нагадаємо, у червні в Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Унаслідок інциденту поранення дістала жінка.

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