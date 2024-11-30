ua en ru
Сб, 30 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Закарпатті стався вибух гранати, загинула майже вся родина (фото)

Закарпаття, Субота 30 листопада 2024 11:44
UA EN RU
На Закарпатті стався вибух гранати, загинула майже вся родина (фото) Фото: на Закарпатті стався вибух гранати, загинула майже вся родина (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті сталася смертельна НП. Через вибух гранати в будинку загинули троє людей, підліток залишився сиротою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Так, 29 листопада, о 22:39 до поліції зателефонував 14-річний житель села Малий Березний Ужгородського району, який повідомив, що виявив у кімнаті на підлозі тіло дідуся та більш чітко ситуацію пояснити не може.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група Відділення поліції №2 Ужгородського РУП та обласного управління поліції області, а також інспектори криміналістичної лабораторії.

"У помешканні посеред кімнати поліцейські виявили тіла трьох людей: 29-річної матері заявника, його 55-річної бабусі та 70-річного дідуся", - розповіли у поліції.

На місці поліцейські з'ясували, що того вечора потерпілі розпивали алкогольні напої.

"Під час застілля 29-річна закарпатка взяла в руки гранату невідомого походження та зірвала кільце, внаслідок чого й стався вибух. Усі троє людей, які перебували у кімнаті, загинули", - зазначили у поліції.

У помешканні правоохорронці знайшли ще три гранати, які були заховані.

Нагадаємо, у червні в Києві в Шевченківському районі стався вибух гранати біля багатоповерхівки. Унаслідок інциденту поранення дістала жінка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття Закарпатська область Вибухи
NEWS
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
З початку війни росіяни втратили на фронті понад 740 тисяч солдатів, - Генштаб
DAILY
Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися