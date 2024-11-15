На Закарпатті сталася стрілянина біля будівлі ТЦК: що відомо

Стрілянина біля ТЦК: не перший випадок

Стрілянина біля будівлі ТЦК в Україні відбувається не вперше. Наприклад, у травні поліція проводила розслідування через конфлікт за участю працівників ТЦК та СП на Закарпатті. Працівникам військкомату навіть довелося стріляти у повітря.

Крім того, у жовтні у Запоріжжі співробітник ТЦК зробив постріл у повітря. Це сталося через конфлікт із місцевим жителем, оскільки у чоловіка не було військово-облікових документів і він влаштував конфлікт.

Зазначимо, що у вересні працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження.

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