На Закарпатті сталася стрілянина біля будівлі ТЦК: що відомо

На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі військкомату. Правоохоронці вже затримали стрілка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.
Так, чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета, чоловіка правоохоронці затримали на місці події.
"Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП", - зазначила речниця.
За інформацією видання, затриманим виявився колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.
"Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати", - зазначили журналісти.
Стрілянина біля будівлі ТЦК в Україні відбувається не вперше. Наприклад, у травні поліція проводила розслідування через конфлікт за участю працівників ТЦК та СП на Закарпатті. Працівникам військкомату навіть довелося стріляти у повітря.
Крім того, у жовтні у Запоріжжі співробітник ТЦК зробив постріл у повітря. Це сталося через конфлікт із місцевим жителем, оскільки у чоловіка не було військово-облікових документів і він влаштував конфлікт.
Зазначимо, що у вересні працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження.
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