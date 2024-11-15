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На Закарпатті сталася стрілянина біля будівлі ТЦК: що відомо

Закарпаття, П'ятниця 15 листопада 2024 09:55
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На Закарпатті сталася стрілянина біля будівлі ТЦК: що відомо Фото: на Закарпатті сталася стрілянина біля будівлі ТЦК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

На Закарпатті чоловік влаштував стрілянину біля будівлі військкомату. Правоохоронці вже затримали стрілка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

Так, чоловік здійснив кілька пострілів у повітря з шумового пістолета, чоловіка правоохоронці затримали на місці події.

"Внаслідок події ніхто не постраждав. Чоловіка притягнули до адмінвідповідальності за ст. 173 КУпАП", - зазначила речниця.

За інформацією видання, затриманим виявився колишній військовий, який звільнився із ЗСУ за станом здоров'я.

"Чоловік стріляв, бо розізлився, що його не хочуть мобілізувати", - зазначили журналісти.

Стрілянина біля ТЦК: не перший випадок

Стрілянина біля будівлі ТЦК в Україні відбувається не вперше. Наприклад, у травні поліція проводила розслідування через конфлікт за участю працівників ТЦК та СП на Закарпатті. Працівникам військкомату навіть довелося стріляти у повітря.

Крім того, у жовтні у Запоріжжі співробітник ТЦК зробив постріл у повітря. Це сталося через конфлікт із місцевим жителем, оскільки у чоловіка не було військово-облікових документів і він влаштував конфлікт.

Зазначимо, що у вересні працівникам ТЦК дозволили стріляти на ураження.

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