UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл ввели карантин і заборонили масові заходи

Ілюстративне фото: у селі на Закарпатті запровадили карантин через спалах гепатиту А (freepik com)
Автор: Наталія Кава

Через спалах вірусного гепатиту А в одному з сіл Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня. Там введено карантин у школах та посилено перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хустської міської ради.

"У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру", - скаазно у повідомленні.

У зв’язку з цим:

  • заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня;
  • закрито заклади освіти села Іза - впроваджено карантин;
  • проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;
  • до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.

Місцевих закликають уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти; вживати лише кип’ячену або бутильовану воду та дотримуватися правил особистої гігієни.

"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.

Гепатит А

Нагадаємо, минулими вихідними ми писали про те, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість - діти. Хворі знаходяться на лікуванні у медичних закладах столиці.

Також ми розповідали, про міфи щодо гепатиту А, якими лякають українців.

Читайте також, що потрібно робити в разі підозри на гепатит.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гепатит АЗакарпаттяКарантин