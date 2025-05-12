На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл ввели карантин і заборонили масові заходи
Через спалах вірусного гепатиту А в одному з сіл Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня. Там введено карантин у школах та посилено перевірки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хустської міської ради.
"У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру", - скаазно у повідомленні.
У зв’язку з цим:
- заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня;
- закрито заклади освіти села Іза - впроваджено карантин;
- проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;
- до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.
Місцевих закликають уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти; вживати лише кип’ячену або бутильовану воду та дотримуватися правил особистої гігієни.
"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.
Гепатит А
Нагадаємо, минулими вихідними ми писали про те, що у Києві зафіксували спалах гепатиту А, який вже торкнувся 33 людей, серед яких більшість - діти. Хворі знаходяться на лікуванні у медичних закладах столиці.
Також ми розповідали, про міфи щодо гепатиту А, якими лякають українців.
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