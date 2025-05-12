На Закарпатті спалах гепатиту А: в одному з сіл ввели карантин і заборонили масові заходи

Через спалах вірусного гепатиту А в одному з сіл Закарпатській області заборонено масові заходи до 21 червня. Там введено карантин у школах та посилено перевірки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Хустської міської ради.

"У зв’язку із зростанням кількості захворювань на вірусний гепатит А у селі Іза, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС, на території села встановлено ознаки надзвичайної ситуації біологічного характеру", - скаазно у повідомленні.

У зв’язку з цим:

заборонено масові заходи (весілля, святкування тощо) до 21 червня;

закрито заклади освіти села Іза - впроваджено карантин;

проводяться перевірки об’єктів торгівлі, дезінфекція води, відбір проб, медичне обстеження контактних осіб;

до контролю за виконанням протиепідемічних заходів залучено служби санітарного нагляду та громадської безпеки.

Місцевих закликають уникати масових зібрань, обмежити соціальні контакти; вживати лише кип’ячену або бутильовану воду та дотримуватися правил особистої гігієни.

"За перших симптомів (нудота, біль у животі, жовтяниця) негайно звернутися до лікаря. Закликаємо до відповідальності та підтримки в боротьбі з поширенням інфекції", - наголосили у міськраді.