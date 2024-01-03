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На Закарпатті родина отруїлась чадним газом, троє постраждалих

Фото: на Закарпатті родина отруїлась чадним газом, троє постраждалих (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одній із квартир багатоповерхівки міста Чоп на Закарпатті родина постраждала від, ймовірно, отруєння чадним газом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС України.

Серед постраждалих: 

  • хлопчик 2020 року народження; 
  • мати та батько вищезгаданого хлопчика 1989 та 1991 років народження.  

"Жінку разом із дитиною госпіталізовано до дитячої лікарні. Чоловік від госпіталізації відмовився", - пише ДСНС. 

Наразі точні причини події встановлюються. 

Як вберегти себе від ураження чадним газом

Чадний газ утворюється внаслідок горіння в умовах браку кисню. Він не має кольору, запаху чи смаку. Серед симптомів ураження:

  • головний біль;
  • нудота;
  • прискорене дихання;
  • слабкість, відчуття втоми;
  • запаморочення;
  • сплутаність свідомості.

Як вберегти себе від отруєння:

  • не залишається ввімкненими газові прилади без нагляду;
  • для обігріву помешкання використовує лише призначені для цього прилади. В жодному разі не використовуйте для цього газову плиту;
  • регулярно перевіряйте газове обладнання, вентиляційні канали й димоходи;
  • у помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи каміні;
  • часто провітрюйте приміщення;
  • встановіть прилад для визначення концентрації чадного газу;
  • не спалюйте в пічці чи каміні нічого, якщо до них не під'єднана вентиляція;
  • не використовуйте генератори на відстані менше 6 метрів від вікон, дверей чи вентиляційних отворів.

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Закарпаття