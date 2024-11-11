На Закарпатті п'яний чоловік у масці Дедпула і з мачете бився з поліцією: як його покарали

У Тячеві на Закарпатті чоловік у масці Дедпула та з мачете напав на поліцейських. Інцидент стався ще влітку, але днями суд покарав винуватця.

За матеріалами справи, 21 серпня 2024 року близько 18:00 двоє поліцейських, які перебували на чергуванні в Тячеві, прибули до будівлі «Комінвестбанк» після спрацювання сигналізації.

У цей момент до них на велосипеді під’їхав п’яний Богдан Ч. у масці персонажа коміксів Дедпула та з ножем-мачете за спиною, чоловік поводився зухвало і не реагував на прохання поліцейських зняти маску та покласти ніж на землю.

Коли поліцейські спробували затримати Богдана Ч., він чинив опір: вдарив одного з них ногою в обличчя, а іншого поранив ножем-мачете в руку. Незважаючи на поранення, правоохоронцям вдалося затримати нападника.

6 листопада Тячівський районний суд Закарпатської області визнав Богдана Ч. винним у спротиві поліцейським і оштрафував його на 17 тисяч гривень. У суді обвинувачений висловив каяття та уклав угоду з прокурором про визнання провини.

Фото: поліція Закарпатської області (https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Суддя визнав його винним за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України та зобов'язав, окрім штрафу, сплатити 1,5 тисячі гривень за судові експертизи.