На Закарпатті п'яний чоловік у масці Дедпула і з мачете бився з поліцією: як його покарали
У Тячеві на Закарпатті чоловік у масці Дедпула та з мачете напав на поліцейських. Інцидент стався ще влітку, але днями суд покарав винуватця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області та Єдиний державний реєстр судових рішень.
За матеріалами справи, 21 серпня 2024 року близько 18:00 двоє поліцейських, які перебували на чергуванні в Тячеві, прибули до будівлі «Комінвестбанк» після спрацювання сигналізації.
У цей момент до них на велосипеді під’їхав п’яний Богдан Ч. у масці персонажа коміксів Дедпула та з ножем-мачете за спиною, чоловік поводився зухвало і не реагував на прохання поліцейських зняти маску та покласти ніж на землю.
Коли поліцейські спробували затримати Богдана Ч., він чинив опір: вдарив одного з них ногою в обличчя, а іншого поранив ножем-мачете в руку. Незважаючи на поранення, правоохоронцям вдалося затримати нападника.
6 листопада Тячівський районний суд Закарпатської області визнав Богдана Ч. винним у спротиві поліцейським і оштрафував його на 17 тисяч гривень. У суді обвинувачений висловив каяття та уклав угоду з прокурором про визнання провини.
Фото: поліція Закарпатської області (https://www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Суддя визнав його винним за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України та зобов'язав, окрім штрафу, сплатити 1,5 тисячі гривень за судові експертизи.
Нагадаємо,що жінка у Херсоні напала на поліцейського та вкусила його. Правоохоронець разом з ТЦК хотів перевірити документи її сина.
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