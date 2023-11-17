Що сталось

Інцидент стався під час того, як прикордонники наряду "Контрольний пост" від відділу "Яблунівка" Мукачівського загону зупинили автомобіль Ford Mondeo, яким їхали двоє чоловіків. Обидва з Закарпаття.

"Дані особи відмовилися виконати законні вимоги військовослужбовців щодо пред’явлення для перевірки документів. Натомість почали нецензурною лайкою ображати прикордонників, чинити злісну непокору, погрожувати фізичною розправою та вбивством", - пише пресслужба.

Чоловік, який перебував на пасажирському сидіння, під час конфлікту, здійснив постріл зі стартового пістолета. Після цього разом з товаришами вони намагались вдарити прикордонника. Невгамовних було затримано. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема в крові водія виявили 0,8 проміле алкоголю.

Фото: На Закарпатті п'яні чоловіки лізли у бійку з прикордонниками, погрожували їм вбивством (dpsu.gov.ua)

Що загрожує

Проти обох правопорушників склали протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 185-10 КУпАП - "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону".

Також проти них ще передбачена ст. 345 КК України - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".