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На Закарпатті п'яні чоловіки лізли у бійку з прикордонниками, погрожували їм вбивством

Фото: На Закарпатті п'яні чоловіки лізли у бійку з прикордонниками, погрожували їм вбивством (dpsu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На Закарпатті п'яні чоловіки намагались влаштувати бійку з прикордонниками після відмови від перевірки документів. Погрожували їм вбивством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Що сталось 

Інцидент стався під час того, як прикордонники наряду "Контрольний пост" від відділу "Яблунівка" Мукачівського загону зупинили автомобіль Ford Mondeo, яким їхали двоє чоловіків. Обидва з Закарпаття. 

"Дані особи відмовилися виконати законні вимоги військовослужбовців щодо пред’явлення для перевірки документів. Натомість почали нецензурною лайкою ображати прикордонників, чинити злісну непокору, погрожувати фізичною розправою та вбивством", - пише пресслужба. 

Чоловік, який перебував на пасажирському сидіння, під час конфлікту, здійснив постріл зі стартового пістолета. Після цього разом з товаришами вони намагались вдарити прикордонника. Невгамовних було затримано. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння. Зокрема в крові водія виявили 0,8 проміле алкоголю.

 

Фото: На Закарпатті п'яні чоловіки лізли у бійку з прикордонниками, погрожували їм вбивством (dpsu.gov.ua)

Що загрожує 

Проти обох правопорушників склали протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до  ст. 185-10 КУпАП - "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону". 

Також проти них ще передбачена ст. 345 КК України - "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Служба безпеки України тим часом викрила ще п'ять злочинних схем, завдяки яким військовозобов'язані українці могли уникнути мобілізації або втекти за кордон.

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Закарпаття