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На Закарпатті п’яна водійка BMW протаранила блокпост: загинув прикордонник (фото)

Понеділок 07 липня 2025 10:27
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На Закарпатті п’яна водійка BMW протаранила блокпост: загинув прикордонник (фото) Фото: на Закарпатті п’яна водійка BMW протаранила блокпост (www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Наталія Кава

У місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП - автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

За даними поліції, в результаті аварії загинув 45-річний військовослужбовець Держприкордонслужби.

Трагедія сталася 7 липня близько 04:30. За попередніми даними, 53-річна місцева жителька не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу та влетіла в бетонну огорожу КПП. У момент зіткнення в пункті перебували правоохоронці - один з них, прикордонник, отримав тяжкі травми та помер у лікарні.

Фото: на Закарпатті п’яна водійка BMW протаранила блокпост (www.facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)

Водійка мала ознаки алкогольного сп’яніння, однак від медичного огляду відмовилася. Її затримали у порядку статті 208 КПК України, наразі вона перебуває під охороною у медзакладі. Разом з нею до лікарні потрапив і пасажир - 31-річний мешканець Івано-Франківщини.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу - порушення ПДР у стані сп’яніння, що призвело до смерті. Жінці загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням водійських прав на строк до 10 років.

Раніше ми писали про те, що у Харкові легковик зіткнувся з "КАМАЗом". Як результат загинули троє людей.

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