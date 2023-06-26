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На Закарпатті мати планувала продати немовля за 25 тисяч доларів до Словаччини

Фото: на Закарпатті мати планувала продати немовля за 25 тисяч доларів до Словаччини (suspilne.media)
Автор: Наталія Кава

Правоохронці затримали чоловіка, який організував продаж 11-місячного хлопчика в Словаччину за 25 тисяч доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС.

Відомо, що чоловіка було затримано у пункті пропуску "Малі Селменці". Він супроводжував громадянку України, яка мала продати свого сина. Слідчі з'ясували, що затриманий підшуковував жінок, які перебувають у скрутному матеріальному становищі та схиляв їх до продажу дітей.

Мати дитини мала перетнути кордон та передати спільникам дитину. За це жінка мала отримати 5 тисяч доларів США. Прибуток організатора складав 20 тисяч доларів.

"Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання ГУНП. Йому оголошено підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачена ч. 3 ст. 149 ККУ "Торгівля людьми". За скоєне чоловікові загрожує позбавлення волі терміном від 8 до 15 років", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 10 червня у Київській області сталася смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса. Внаслідок аварії загинули двоє осіб, ще п'ятеро отримали поранення, серед них двоє дітей.

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