На Закарпатті десятки людей отруїлися на фестивалі

Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах.

Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 - були на екскурсії в цій місцевості.

Хворі отримують належну медичну допомогу, більшість із них перебувають у стані середньої важкості, тяжких випадків та летальних випадків поки не зафіксовано.

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають.

Влада нагадує основні правила безпеки під час відпочинку на природі: