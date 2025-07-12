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На Закарпатті десятки людей отруїлися на фестивалі

Фото: Масове отруєння на Закарпатті після фестивалю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Закарпатті після фестивалю десятки людей отруїлися. Кількість зросла до понад 30 захворюваних.

Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах.

Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 - були на екскурсії в цій місцевості.

Хворі отримують належну медичну допомогу, більшість із них перебувають у стані середньої важкості, тяжких випадків та летальних випадків поки не зафіксовано.

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають.

Влада нагадує основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

  • не пити некип’ячену воду з відкритих джерел,
  • зберігати продукти у відповідних умовах,
  • дотримуватися особистої гігієни та при появі симптомів отруєння негайно звертатися до лікаря.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області дві сім’ї отруїлися продуктами горіння. Серед постраждалих були діти. Відомо, що бабусю та онуку у важкому стані доставили до лікарні.

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Закарпаття