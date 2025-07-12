На Закарпатті десятки людей отруїлися на фестивалі

На Закарпатті після фестивалю десятки людей отруїлися. Кількість зросла до понад 30 захворюваних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах.
Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 - були на екскурсії в цій місцевості.
Хворі отримують належну медичну допомогу, більшість із них перебувають у стані середньої важкості, тяжких випадків та летальних випадків поки не зафіксовано.
За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі.
Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають.
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