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На Закарпатті десятки людей отруїлися на фестивалі

Субота 12 липня 2025 15:30
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На Закарпатті десятки людей отруїлися на фестивалі Фото: Масове отруєння на Закарпатті після фестивалю (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

На Закарпатті після фестивалю десятки людей отруїлися. Кількість зросла до понад 30 захворюваних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах.

Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 - були на екскурсії в цій місцевості.

Хворі отримують належну медичну допомогу, більшість із них перебувають у стані середньої важкості, тяжких випадків та летальних випадків поки не зафіксовано.

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі.

Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають.

Влада нагадує основні правила безпеки під час відпочинку на природі:

  • не пити некип’ячену воду з відкритих джерел,
  • зберігати продукти у відповідних умовах,
  • дотримуватися особистої гігієни та при появі симптомів отруєння негайно звертатися до лікаря.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області дві сім’ї отруїлися продуктами горіння. Серед постраждалих були діти. Відомо, що бабусю та онуку у важкому стані доставили до лікарні.

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