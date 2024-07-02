На Закарпатті чоловік порізав собі руки під час візиту до ТЦК: у військкоматі відреагували

У ТЦК нагадали, що в соцмережах поширили пост Пилипа Луніна, де він розповідає, як порізав собі руки у туалеті, щоб не йти воювати.

За даними військкомату, чоловік під час уточнення його військово-облікових даних відмовився надавати військово-обліковий документ та не приховував небажання служити.

"Під час спілкування попросився до туалету. Через деякий час його виявили на підлозі з різаними ранами на руці. Військовослужбовці ТЦК і СП миттєво наклали турнікет, надали медичну допомогу, викликали поліцію і карету швидкої допомоги", - уточнили в ТЦК, додавши, що чоловіка госпіталізували.

За даними військкомату, Пилип Лунін у 2017 році був визнаний обмежено придатним та його поставили на облік військовозобов'язаних. Тому він підлягає призову по мобілізації.