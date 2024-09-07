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На Закарпатті чоловік погрожував підпалити себе з сином, постраждав поліцейський

Фото: поліцейский отримав опіки (umdpl.info)
Автор: Едуард Ткач

На Закарпатті поліцейський отримав опіки, коли рятував дитину від агресивного батька. Той погрожував підпалити себе та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт та Telegram Національної поліції України.

Як зазначається, у неділю, 1 вересня, співробітники Рахівського районного відділу поліції отримали виклик щодо агресивної поведінки чоловіка. Через ревнощі до дружини він погрожував підпалити себе, а також будинок, в якому проживають ще кілька сімей.

Коли наряд поліції прибув на місце, порушник вже встиг підпалити дитячий візочок і винести на подвірʼя газовий балон, відкривши на ньому вентиль. Поруч із ним знаходився його малолітній син.

Для того, щоб не допустити травмування дитини, оточуючих та самого зловмисника, правоохоронці вжили ряд заходів. Зокрема, один поліцейський вів перемовини, інший обійшов будинок, вихопив газовий балон та відштовхнув його на безпечну відстань від інших людей. Проте в цей момент відбулося загоряння, через що правоохоронець отримав опіки рук та ніг.

Зловмисника оперативно затримав інший правоохоронець. Відомо, що батько сина перебував у стані алкогольного сп'яніння.

В результаті події ніхто з цивільних людей не постраждав.

"Слідчі кваліфікували дії зловмисника за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України. Розслідування триває", - йдеться на вебпорталі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області.

 

Нагадаємо, що в кінці липня у Львові юнак зачинився у квартирі та відкрив газ, погрожуючи підірвати будинок. Він вимагав 100 тисяч гривень, проте правоохоронцям вдалось його спіймати.

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