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На Закарпатті чоловік міг померти після побиття в ТЦК: очікується розслідування

Ілюстративне фото: на Закарпатті співробітники ТЦК могли побити чоловіка (zoda.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

На Закарпатті місцева мешканка звернулася до представника омбудсмена з інформацією, що її батько помер після побиття співробітниками ТЦК. Правоохоронці проведуть розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Ради з прав людини Дмитра Лубінця у Telegram.

Він наголосив, що на Закарпатті зросла кількість звернень щодо неправомірних дій співробітників територіальних центрів комплектування.

"Так, до мого представника в Закарпатській області звернулася громадянка України, яка у своєму зверненні повідомила про незаконне, на її думку, затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті", - розповів Лубінець.

За його словами, на цьому тлі необхідно терміново провести розслідування. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) внесено до ЄРДР.

Лубінець додав, що він уже скерував запит генпрокурору України Андрію Костіну, щоб встановити всі обставини справи.

"У разі виявлення порушень, вимагатиму притягнення до відповідальності винних посадових осіб, незалежно від їхніх звань, рангів та посад, які вони займають", - підкреслив він.

Скандали з ТЦК

Нагадаємо, 11 червня під одним з одеських ТЦК сталася бійка між співробітниками ТЦК та медиками.

За версією медиків, бригаду "швидкої" викликали до ТЦК та утримували там протягом кількох годин.

У ТЦК стверджують, що медики хотіли допомогти одному з військовозобов'язаних ухилятися від мобілізації. Вони нібито прибули туди на його виклик.

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ЗакарпаттяТЦКВійна в УкраїніДмитро ЛубінецьМобілізація в Україні