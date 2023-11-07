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На Закарпатті автомобіль збив прикордонника на блокпосту

Фото: на Закарпатті збили прикордонника на блокпосту (facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice)
Автор: Дмитро Левицький

У Закарпатській області на одному з блокпостів автомобіль збив військовослужбовця прикордонної служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Закарпатської області.

Інцидент стався сьогодні  у селі Яноші Берегівського району. За даними поліції, 34-річний водій Audi обганяв автомобіль, який зупинився на блокпосту для перевірки, і збив 21-річного прикордонника, який саме перебував на проїжджій частині.

Постраждалого прикордонника з численними травмами різного ступеню важкості госпіталізували, а водія Audi затримали та помістили в ізолятор тимчасового тримання. На момент інциденту водій був тверезий.

Правоохоронці за фактом дорожньо-транспортної пригоди порушили кримінальну справу. Водію Audi загрожує до 8 років за ґратами.

 

Нагадаємо, сьогодні вночі в одному з районів Києва автомобіль збив прикордонницю на блокпосту. Наїзд стався тоді, коли постраждала переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

А в ніч на  22 жовтня на в'їзді в Київ з боку Броварів автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Крім того, 25 липня на блокпосту поблизу станції метро "Святошин" в результаті ДТП один військовослужбовець загинув на місці, а ще двоє військових постраждали.

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ДТПЗакарпаттяЗакарпатська областьприкордонники