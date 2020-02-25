В Закарпатской области отсутствуют тесты для проверки на коронавирус, - ОГА

На территории Закарпатской области отсутствуют тест-системы для выявления коронавируса COVID-19. Об этом во время совещания заявила директор департамента охраны здоровья Закарпатской областной государственной администрации Валентина Биров, передают местные СМИ.

По ее словам, сейчас невозможно определить с помощью теста наличие вируса у людей, которые прибывают в Украину из Европейского союза через пограничные пункты пропуска.

В свою очередь глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко добавил, что в настоящее время пограничники работают в необходимом защитном снаряжении и имеют бесконтактные термометры для температурного скрининга тех, кто прибывает из стран ЕС.

"В случае, если на границе Закарпатья с ЕС будет обнаружен пассажир с повышенной температурой, мы будем изолировать это транспортное средство от другого потока и общения людей с пассажирами. На место будет вызвана бригада медиков, карета "скорой" отвезет гражданина с температурой до определенного медучреждения", - сказал Дейнеко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в связи со вспышкой вируса в Европе Украина усилила меры безопасности на границе. В частности, ко всем, кто приехал в Украину автобусами на западной границе будут приняты меры безопасности, аналогичные тем, кто прилетел из стран азиатского направления.