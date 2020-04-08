В Закарпатской области обнаружили коронавирус у еще двух медработников

В Закарпатской области заразились коронавирусом COVID-19 четверо медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА в Facebook.

Как отмечается, всего в регионе диагноз COVID-19 установлен у 43 человек.

"Ситуация относительно COVID-19 на Закарпатье по состоянию на 9:00 часов 8 апреля: 43-ом больным установлен диагноз COVID-19, четверо из которых - медицинские работники. На протяжении последних суток пятерым лицам подтвержден диагноз COVID-19", - говорится в сообщении.

Вчера сообщалось, что в этом регионе заразились два медработника.

Напомним, в Киеве за сутки коронавирусом заболели трое медиков. Количество зараженных коронавирусом в столице приближается к 300.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1668 человек. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 206 человек, в том числе умерли 52 человек. Выздоровело 35 пациентов.

Как писало РБК-Украина, за прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли еще семь украинцев.

Отмечается, прирост подтвержденных случаев заболевания коронавірусом составляет 14% за сутки. В возрастной структуре больных до сих пор преобладают женщины.